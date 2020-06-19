針對攤販占用機車專用道，警方將自7月9日起加強取締。（警方提供）

金門最大東門市場所在的民族路，攤販占用道路影響人車通行，帶來交通亂象和安全問題。警方將自7月9日起加強取締，違者開單罰款並沒入攤架、廣告招牌，提醒鄉親多加配合。

警方為改善金城鎮東門民族路單行道交通秩序，已劃設「機車專用道」，提供機車（南門里西海路往東門里環島西路）行駛專用，其他車種及行人均不得進入或占用專用道，但一直未能落實執行。

警方說明，該路段緊鄰全島最大的傳統市場，附近商家及攤商長期占用「機車專用道」，堆置攤架及違規停放自小客車，造成人車穿梭爭道，險象環生。金城分局今早邀集交通隊、金城鎮公所、東門里及南門里里長等人掃街擴大宣導。

警方說明，金門縣道安會報決議4月8日起至7月8日止為宣導及勸導期，期滿將依〈道路交通管理處罰條例〉第45條或第60條相關規定舉發，處以新台幣600元以上1800元以下罰鍰或900元以上1800元以下罰鍰。另將會同金城鎮公所將違規占用車道的攤架、招牌、看板及妨礙交通之物，依同條例第82條規定，視同廢棄物清除或沒入清運，並處以新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

金城分局長李益杰表示，劃設機車專用道的用意在提供機車安全行駛空間，並落實汽、機車分流，改善亂象確保安全，希望商家配合將貨車停放於對向車道後，再將貨卸下搬運至店內，以維人車安全。

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(中時 )