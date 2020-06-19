在六月二十一日夏至這天，台灣將出現兩百年一次的日環食。雖然最佳觀日點為北緯二十三點五度上下五十公里的範圍內，但必須在環食帶通過的區域，即雲林縣水林鄉、嘉義市及台東縣成功鎮這幾個最接近中心帶的地方才可見日環食，台中南端到高雄北端只能看到日偏食。追日環食之餘當然也要追美食！究竟水林、嘉義市和成功鎮有什麼好吃的？就讓我們報你知！

水林鄉位於雲林縣西南方，不論何時來到這裡，都能到二十四小時營業的「阿龍傳統小吃店」填飽肚子。碗粿、滷肉飯、雞肉飯、肉羹、米糕等，各式小吃一應俱全，而且都是遵循傳統工法製作，十足古早味。像是走傳統辦桌菜路線的肉羹，吃得到用醬油與糖慢熬數小時的豬肉；用料實在、用在來米磨成的米漿炊煮而成的碗粿，在在都是店內超人氣商品。

「鴨肉羹」實在的用料與嚴謹的製程，讓人每一口都能感受到濃濃的古早味。（圖／翻攝自水林珍仔鴨肉羹粉絲專頁）

擁有超過四十年歷史的「水林珍仔鴨肉羹」，招牌的「鴨肉羹」在羹湯中加入快炒後的爆香鴨肉與清甜爽脆的筍絲，搭配吸附肉餡的濃郁香氣及竹制蒸籠清香味的「筒仔米糕」，成為當地人氣不墜的平民美食。

嘉義是本次觀賞日環食的重鎮，除了圓環邊的知名火雞肉飯外，還有很多在地好味。不管在地人還是遊客，老字號的「林聰明沙鍋魚頭」絕對是必吃美食首選。選用三至五斤重的大頭鰱魚肉製作的「沙鍋魚頭」，放入用三層肉、扁魚、大白菜、黑木耳、金針、豆皮、傳統豆腐、蒜頭、辣椒、蔥、自家特製沙茶醬等，超過十小時細火熬製的湯頭中燉煮，嘗來湯鮮味美、風味層次多元。

將傳統雞蛋糕創意變身的「犬行燒」，可愛造型讓人捨不得吃下肚。（圖／翻攝自犬行燒．烤蛋糕專賣店粉絲專頁）

這家紅遍社群軟體的「犬行燒．烤蛋糕專賣店」，在臘腸狗造型的模具中放入黑糖麻糬、德式香腸、黃金起司甚至火雞肉飯等風味餡料，再倒入用嘉義中埔綠盈鮮乳、嘉義勤億洗選蛋、嘉義縣水上鄉章源純蕃薯粉、台南白河米師傅天然米粉調製的粉漿，就成了好吃又超卡哇伊的散步美食！

肥美的野生生魚片，展現最原始的鮮甜滋味。（圖／翻攝自Makaira Coffee旗魚咖啡粉絲專頁）

成功新港漁港是東台灣第一大海港，來此自然不能錯過各式豐美的海鮮。但你能想像一口咖啡一口生魚片的滋味嗎？來「Makaira Coffee旗魚咖啡」就對了！嚴選各式新鮮漁獲，經真空包裝、急速冷凍、零下五十度保存，呈現尚青的海味；入口後再喝一杯咖啡，感受生魚片的鮮甜油脂與咖啡的酸澀在口中交融的美妙滋味。

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(中時電子報)