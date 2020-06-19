美股昨日先壞後好，指數各有漲跌。周五香港恆生指數充滿觀望氛圍，低開91點，早盤跌38點或-0.16%%，為24427點。國企股(H股)跌2點或-0.02%，為9914點。

大陸第二大電商京東昨日在港股風光上市，昨日高開走低，收盤僅較招股價格高出3.5%。京東今早平開，暫報234港元。

即將大幅裁員的匯豐控股，今早續跌1%，暫報36.7港元。匯豐昨日宣布將在全球裁員3.5萬名員工。

早於華為遭受美方技術制裁的中興通訊，昨日在港股和陸股意外不尋常地暴漲，因消息傳出該公司7奈米晶片已達量產規模，可在5G設備中部署，5奈米晶片正在研發中，預計明年可望量產商用。對此消息，中興指稱公司一切正常，未有發生影響股價的特殊事件，該消息不新，中興曾在2019年年報中揭露過。

中興今日在港股低開1.6%，隨後大跌4.1%，暫報26.6港元。今晨於大陸股市則上下波動。

(時報資訊)