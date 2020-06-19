裕日車(2227)今日舉行股東常會，通過配發21.27元現金股利。董事長嚴陳莉蓮致詞表示，今年雖然新冠肺炎疫情對國內外經濟影響甚鉅，公司將積極導入全新產品。下半年將推出全新國產化SENTRA轎車及全新大改款進口JUKE休旅車，有信心再創銷售佳績。

裕隆日產汽車去年受惠於新車上市、中國大陸投資及零件外銷收益，營收325億元，稅前盈餘91.1億元，每股稅後盈餘24.3元，皆較107年有所成長。

回顧去年台灣汽車市場總銷量共42.7萬輛，為掌握新能源車商機，裕日車於去年9月份推出純電動車LEAF，正式跨足大眾電動車市場，也導入旗艦轎跑車款ALTIMA。

中國大陸市場方面，雖然總體市場有所衰退，但轉投資的東風日產公司銷售與107年大致持平，持續維持良好的績效。

展望今年，依據中國汽車工業協會預估，109年中國大陸汽車銷量較108年衰退，考量新冠肺炎疫情對消費市場影響，裕日車仍審慎預期東風日產汽車109年銷售將與108年表現相當。

裕日車董事長嚴陳莉蓮今早於股東會上表示，今年雖然新冠肺炎疫情對國內外經濟影響甚鉅，公司仍將積極導入全新產品。下半年將推出全新國產化SENTRA轎車及全新大改款進口JUKE休旅車，有信心再創銷售佳績。

裕隆日產NISSAN品牌預計於下半年推出國產化全新世代SENTRA，另將導入全新大改款進口JUKE。

(時報資訊)