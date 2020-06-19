特斯拉在送交給德州政府的文件上表示，特斯拉希望最快於今年第三季開始，在美國西南方建造一座大型的汽車組裝廠。

根據這份本周披露的文件，為了爭取更好的稅賦優惠，特斯拉希望在德州與奧克拉荷馬州之間選出一個建造新廠的地點。這座工廠將打造特斯拉的電動皮卡與Model Y休旅車。

特斯拉向德州特拉維斯郡（Travis County）官員表示，特斯拉希望投資約10億美元，建造一個400萬～500萬平方英尺的汽車組裝廠，預計將聘雇5,000人，但特斯拉需要稅賦優惠措施，讓這個地點比在奧克拉荷馬州的替代選項更具競爭力。

特斯拉執行長馬斯克此前也曾暗示過德州廠，而德州州長艾博特 （Greg Abbott）也曾與馬斯克討論過建廠的可能性。奧克拉荷馬州商務部長克普蘭（Sean Kouplen）周四則表示，塔爾薩市（Tulsa）仍在爭取特斯拉的這座新廠。

特斯拉在美國的唯一一座汽車組裝廠位於加州費利蒙市（Fremont），佔地530萬平方英尺，雖然規模龐大，但對於這家持續成長的公司仍不夠大，特斯拉甚至得在該廠旁搭建帳篷生產電動車。

(時報資訊)