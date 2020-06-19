美股四大指數漲跌互見，道瓊、費城半導體走跌，台股開漲8.94點、報在11557.27點，指數陷入震盪，盤中一度翻黑，亞股中亦互有漲跌，市場持續關注美國與大陸疫情是否有死灰復燃，加上近期南北韓間關係緊張，以及印中邊界的小規模軍事衝突，也是股市的潛在風險，近期指數預期將在區間盤整。

權指股方面，股王大立光(3008)小漲震盪，漲幅約6%，台積電(2330)、鴻海(2317)則是小跌震盪，除蘋概三雄的漲跌互見外，其餘權值股，聯發科(2454)多頭搶鏡，在外資上調目標價達700元的消息激勵下，股價大漲4.5%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)均在買單加持下，漲幅分別約1.5%、2.5%。

熱門族群方面，遊戲股橘子(6180)攜手韓廠共同營運手遊「月光雕刻師」下半年台港澳上市，今早股價強漲逾4%，挑戰70元大關，鈊象(3293)也大漲逾5%、衝上720元；IC設計族群方面，指標股聯發科大漲，神盾(6462)第三季業績點火，大漲4.5%，重返200元關，揚智(3041)受惠5G觸動機上盒出貨大躍進，早盤跳空漲停鎖死。

分析師表示，台股連續3日沿10日均線穩步向上攻堅，並補足6月12日的跳空缺口，且台積電迅速填息後，整體盤勢延續多方格局，考量聯準會持續強力寬鬆、市場資金充沛，各國股市走揚，加上新台幣持續走升，市場資金充足，指數中期均線多頭排列，偏多格局不變，指數拉回皆是進場良機，建議偏多操作、汰弱留強，聚焦汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。

(時報資訊)