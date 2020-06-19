佳世達(2352)今舉行股東會，通過0.75元現金股利案，配息率僅41%。董事長陳其宏表示，採較嚴謹的配息政策，主要是保留一部份資金作價值轉型和投資，希望股東能諒解。至於新選任董事，分別為董事李焜耀、陳其宏、彭（又又）浪，黃漢州；獨董范成炬、顏漏有、徐爵民。

小股東今天關切佳世達公開收購明泰(3380)，陳其宏表示，5G是未來獲利的引擎，此次公開收購的溢價部份是合理範圍。

展望2020年，陳其宏表示，經濟環境雖有中美貿易與新冠肺炎等不確定性因素，卻也帶來提升自動化、加速數位轉型等機會，佳世達將繼續聚焦四大營運方向，期盼更上層樓，為公司創造長期價值。

四大計畫包括：一、優化現有事業經營：顯示器與投影機均將持續鞏固全球領先地位，產品朝向高階、高解析度與高價值應用布局。

二、快速擴大醫療事業：明基醫院持續以打造中國第一的民營醫院為目標，醫療器材事業以布局通路為優先，尤以亞洲及新興國家為重點區域，同時發展自主產品技術如超音波、血液透析器、口掃機等，並整合集團資源開發醫療設備、醫療耗材、數位牙科整合系統及智慧透析資訊系統等，亦透過雙贏併購或策略合作模式，擴大醫療產業結盟。

三、加速解決方案開發：持續橫向整合智能事業內部技術與通路，以符合不同垂直市場需求，更積極整合已投資的友通(2397)、拍檔(3097)、維田(6570)等發揮綜效，串聯聚碩(6112)在IT領域、羅昇(8374)在OT領域的國際一線代理品牌，例如Cisco、Citrix、DELL(EMC)、IBM、Oracle、Redhat、SAP、Vmware等全球知名品牌，為客戶提供最佳的智慧解決方案，協助客戶數位轉型。

四、布局關鍵零組件：以現有需求為根基，未來應用為羅盤，持續掃描與尋求合作機會。

(時報資訊)