蔡英文總統提名前總統府祕書長陳菊擔任監察院長，北市議員秦慧珠今在北市議會專案報告中問台北市長柯文哲，是否認同陳菊足以當全國公務人員的表率、擔任監察院長？柯文哲一度語塞並沉默超過5秒後才說「我無法替蔡英文回答問題，她自己要負責」；柯也說，民眾黨在立法院不會投同意票。

秦慧珠質疑，陳菊高雄市長任內將高雄氣爆民間捐款40多億挪作他用，高雄市府前兩天才遭監察院糾正，加上慶富案，高雄市府在短短四天簽了17萬履約保證金通過，准許貸款30億，都還在調查，監察院長該是高風亮節、奉公守法，陳菊足以當全國公務人員的表率、擔任監察院長嗎？

秦慧珠問柯，民眾黨是否會在立法院投同意票支持陳菊當監察院長；柯回答，民眾黨不會投票，他主張三權分立，監察院應該要廢掉。

秦慧珠追問，民眾黨是否參加高雄市長補選提名？會不會提名民眾黨立委蔡壁如柯說，現在還沒決定，也找不到人，太倉卒了，但不會讓蔡壁如去選。

(中時 )