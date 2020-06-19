資深藝人李興文之子李堉睿（25歲），去年10月裸體夜闖IKEA新莊店，坐在展示椅上作勢手淫，還將過程拍片PO上網吸引點閱，遭IKEA火大提告，最後被新北地院依無故隱匿於他人建築物罪，判處3個月徒刑，李堉睿上訴後，在爸爸的陪同下出庭，李興文庭訊後在法院走道上，語重心長地對兒子說：「學到教訓了吧！該長大了」。

據《自由》報導，李興文陪著兒子出庭調解時，父子倆走出調解室，李興文告訴兒子：「爸爸是第一次來這種地方，也希望是最後一次」、「該長大了」等語，李堉睿則沈默不語。

李堉睿去年10月28日先在家中拍片宣示「我們要去IKEA，挑戰24小時，過1天1夜」，隨後悄悄期潛入IKEA新莊店倉儲區躲藏，直到隔日凌晨3時許確認員工都已下班，便跑到家具展示區開直播坐展示區內的床墊、椅子，甚至還坐在展示電腦前，脫下褲子假裝看片自慰，並將全身脫光，站在展示間蓮蓬頭下假裝淋浴、上大號。

早上遇到員工，還辯稱自己「走錯邊了」，並在員工引導下離開，之後將過程剪成影片PO上YouTube頻道，引來網友砲轟，還惹怒IKEA火大提告。

李堉睿去年夜闖IKEA作猥褻行為，雖事後道歉，仍被依 侵入住宅罪判刑3月。（取材自馬克斯WillDoIt Youtube）

李堉睿事後雖鞠躬致歉認錯，但因影片中裸露身體，涉犯散布猥褻物品罪，仍被警方帶回偵訊，最後因重點部位已上馬賽克，獲不起訴處分，但他在未經允許擅闖IKEA，慘遭檢方依觸犯侵入住宅罪起訴，並聲請簡易判決，最後遭判刑3個月。

(中時電子報)