汽車零組件龍頭大廠東陽今日召開股東會，東陽總裁吳永祥表示，隨著新冠肺炎疫情平緩，地區陸續解封，市場動能恢復，5月AM（售後）業績也較4月成長11％，大陸各地轉投資事業也已恢復正常運作，力拚下半年趕進度回補業績。

吳永祥表示，會加速「整理整頓」，優化產線，提升品質，做好準備。

東陽今日股東常會中，會中除提請承認108年度之營業報告書及108年度盈餘分配案決議配發現金股利1.8元，同時改選董事7席（含3席獨立董事）。董事4席：吳永豐、吳永茂、吳永祥、王麒斌及獨立董事3席：蔡明田、林幹雄、鄭雁玲。

東陽副董事長吳永茂表示，新冠疫情近期有趨緩趨勢，讓訂單也明顯回升，但只要訂單沒有出來，未來會出現各區域因為疫情出現「開開、關關」的情況，大家也會開始視為常態，這彷彿是種「防疫潛規則」。

吳永茂說，這波疫情對全球最大傷害，是邊境管制對經濟的傷害，「不想病死，但也很怕會餓死」，愈大的經濟體愈受不了，推估歐美各國，6月都會加快解封腳步。

吳永茂推估，只要歐美邊境開始解封，訂單回流的速度會非常快，由於都是急單，6月開始已經開始加班趕工，下半年一定會好，希望全年能拚個去年的業績至少7成。

(中時 )