台灣男神王陽明近日拍攝超跑系列影片，只見該車輛不僅未懸掛車牌，試車路上遭警察攔下時，友人還怒嗆員警：「就算拖吊車來了，看他敢不敢吊走」，影片曝光後引發網友爭議。

王陽明和Ryan合拍介紹超跑的影片。（影片／Empire Motor Club）

王陽明和友人Ryan合拍介紹超跑的影片，兩人駕駛的紅色法拉利由於未懸掛車牌，被執勤員警攔下，並告知兩人：「未懸掛車牌，車牌車籍會直接被拔掉」，對此Ryan表示：「不要騙我啦，條文內容我都save在這，哪有這樣寫」，還半開玩笑跟員警說：「我車牌就在你腋下」，不過當員警表示能打電話詢問，Ryan則回：「我不願意這樣做，你沒有理由叫我這樣做啊，警察先生。一定要這樣子搞我？」甚至當員警表明會由拖吊車進行拖吊工作，Ryan則回應：「你看他敢不敢把它吊走」，被網友認為挑釁意味極濃。

王陽明超跑上路「沒掛車牌」遭攔惹議。（影片／Youtube）

不過Ryan也跟警察解釋，法拉利確實有車牌，但礙於疫情影響少了零件，才無法把車牌掛在車身上，最後員警只能無奈放行，隨後兩人各自開著超跑在高速公路上競速，甚至把有出現車速的畫面，都做了馬賽克處理，也被網友怒嗆：「有種飆車幹嘛還要馬賽克，根本是在和公權力挑戰。」

(中時電子報)