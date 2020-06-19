錢櫃林森店大火有不少受害人因吸入一氧化碳產生後遺症，北市議員應曉薇19日指出，不少已和解的受害者發現和解金內有健保、公共意外險，痛批錢櫃根本沒付錢，甚至侵犯到未來權益，很多保險都不再給保，她要求若受害者認為北市府聯合錢櫃詐欺應允許撤銷和解。北市法務局對此回應，有個案陳情可再提供協助。

台北市長柯文哲今赴議會專案報告，錢櫃火警案目前已有73人和解，應曉薇指出，一氧化碳中毒後遺症，常見的是意識會變差，錢櫃火災幾位受害人做過磁振照影後，發現腦部缺氧有黑點產生，目前73位已合解協調成供，但不要太高興，因為很多人反悔。

應曉薇表示，反悔原因包含受害者感覺很上當，發現法務局和錢櫃協助這些受害人支付理賠的和解金內有健保、公共意外險，請問錢櫃付了什麼？

她說，這樣的和解方式不符合期待，因此針對完成調解的受害者想撤銷怎麼辦？還發生了一件事，哪有人協調時威脅受害人說以後公司會改組喔、錢櫃可能會解散，到時候拿不到理賠怎麼辦，這是威脅、恐嚇還是利誘？法務局怎麼可這樣讓這樣的和解成功，若73位已和解的受害人其中超過一半覺得市府與錢櫃聯合起來共同詐欺受害人，可否冊撤銷？

應曉薇強調，一氧化碳中毒後有很多後遺症，理賠、和解沒有談到未來性，很多受害人要去保險不給保，請問錢櫃有理賠嗎？甚至侵犯受害人未來權益。

對此，法務局長袁秀慧回應，一旦和解或調解成立後，有司法上效力，要透過司法程序撤銷，另若有個案陳情，法務局可再提供協助，有涉及未來損害部分可再處理，她也允諾扮演合理第三方。

(中時 )