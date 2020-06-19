因新冠肺炎疫情影響，「星爺」周星馳傳出疑抵押42億豪宅換現金，今(19日)港媒報導張柏芝最近也低調賣出中半山世紀大廈豪宅，她原本出價2億港幣（約7億台幣），一路砍到1.4億港幣（約5億台幣）才順利找到買家，扣掉雜費、成本、佣金等，粗估淨賺400萬港幣（約1528萬台幣）。

張柏芝和謝霆鋒離婚後，獨自撫養Lucas及Quintus二子，2018年底張柏芝突然傳出生了三兒子Marcus，但孩子的爸始終成謎，外傳可能是50歲大陸富商或是65歲新加坡富豪，張柏芝都沒正面回應，今《東網》則報導，張柏芝入行後吸金能力強，全盛時期曾一年賺了上億，而她投資之道就是買房，2011年以1.28億港幣（約4億台幣）購入中半山世紀大廈豪宅。

2014年張柏芝便開始脫手這處豪宅，起初她開價2億，但乏人問津，3年前她自砍改開價1.6億，今年終於以1.4億港幣賣出，減去成本約賺400萬港幣，對此張柏芝雖未回應，但她昨曬出被二兒子錄下的影片，寫下：「Quintus真是好搞笑，問題少男！」可見心情不錯。

(中時電子報)