上海商銀 6月19日舉行股東常會，通過108年度盈餘分配股東每股現金2.05元，按6月18日的收盤價45.1元計算，現金股息殖利率約4.55％。上海商銀總經理陳善忠表示，面對新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，該行將審慎應對，依循「深耕台灣、連結兩岸三地、拓展國際業務」的中期發展策略。

陳善忠說，今年的策略主軸：「智慧金融、創新永續」，將採取四大發展重點：一、維持良好的業務成長動能，持續以企業金融為核心業務，提高國際金融業務的比重，以分散地理性的收益來源，達成區域互補作用，同時也兼顧個人金融的房貸、消費性貸款，以及中小企業放款；二、提升非利息收入，強化外匯業務、財富管理、財務行銷及財務操作，提高手續費收入與投資收益的規模與佔比。

三、加強海外布局，持續深化滬港台上海銀行策略聯盟業務合作平台，並籌建大陸無錫分行，增資柬埔寨子公司AMK微型金融機構，申設越南北寧代表人辦事處，布建更完整的大陸及亞太區域網絡；四、加速發展數位金融，持續優化企業及個人網路銀行與行動銀行交易及服務功能，架構實體分行與數位金融整合的營運模式。

在面臨後疫情時代的新常態，上海商銀將調整新的策略思維，掌握新的市場商機，同時持續創新產品與服務，精實營運管理，善盡企業社會責任，創造永續價值。

(中時 )