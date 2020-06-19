港交所上市的阿里健康將在19日收盤後納入富時中國50指數，利好消息帶動下阿里健康19日股價高漲，一度大漲7％股價見21.95港元的上市來新高。

21.95港元的股價使阿里健康市值突破2,800億港元，阿里健康現漲逾5％。

富時3日公布指數季度檢討，富時中國50指數納入阿里巴巴、阿里健康、翰森製藥。另一方面，剔出申洲、新華保險及中交建，上述動作在19日收盤後生效。

(工商 )