10年前，年僅18歲高二生「阿軒」組暴力集團，涉及台南多起暴力討債、槍毒走私、教唆殺人等案，被警方列治平對象，2014年遭判刑15年5個月，入監重拾書本，18日從台南監獄附設樹德高中畢業，完成未竟的高中學歷，更考取大學，還感召小弟踏上正軌，「慶幸走過這段，我不再是以前的我了。」

南監附設樹德高中進修學校昨天畢業典禮，今年共計國中部19名、高中部28名畢業生，首度配合防疫，未邀家屬觀禮。以優異成績畢業的28歲阿軒，年少輕狂，18歲就帶著一票小弟「闖盪社會」，討債、槍毒走私、地下匯兌樣樣來，19歲被提報流氓、20歲列治平對象，曾多次攻占社會新聞版面。

他回首剛入獄前2年心有不甘，後來才改變心性，拿起書本渴望重新開始。「一眨眼就快30歲，青春、自由都失去了…」他給自己立定新目標，自修英文、商管，昨天從樹德補校畢業，完成未竟學業，並順利考取長榮大學管理學位學程學士班。

「以前不懂事，現在才懂靠暴力不能解決問題。」他在獄中考上大學，家人是最大支柱，過去一起混的朋友看到他的改變也被感召，有人開燒烤店、還有人最近考上地政士，「坐這些年的牢，還是有它的意義在。」

因販毒入獄的55歲黃姓受刑人，被判20年，僅國中學歷的他先完成高中學業，如今更一口氣考上嘉義空大與長榮大學，他笑說，3年級的孫子也幫他打氣，阿公當然不能漏氣。

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(中時電子報)