正當各界熱烈討論振興三倍券時，不少企業紛紛在疫情後重新整頓業務力拼轉型。扶植食農創新創業的好食好事基金會觀察到，這波疫情首當其衝的餐飲業，有不少新創團隊報名參加「好食好事加速器種子計畫」，

部分業者更已結合數據、行動等解決方案推出雲端廚房或會員訂餐等服務，盼透過加速器再上一層樓，「個人化數位餐飲服務」儼然成未來主流。

頂新和德基金捐助人代表魏應充先生支持成立的「好食好事基金會」，2018年推出台灣唯一專注於扶植食農新創的創業加速器，透過知識傳播、專家業師輔導等，鼓勵新創團隊運用創新思維，投入食農創新創業。「好食好事加速器種子計畫」今年邁入第3屆，自4月開始招生，因產地到終端消費的食農價值鏈在疫情後的轉型需求大爆發，食農新創及中小企業詢問度大增。

本屆加速器招生領域分別是「食農科技」、「食農生技」、「創新飲食」、「永續食農」。有別於第一、二屆報名情況，今年「創新飲食」取代了「食農科技」 類的新創團隊，報名最為踴躍; 「永續食農」則緊追在後。不少結合數據的餐飲業者希望透過加速器課程獲得業務成長或募資，顯示這波疫情並未擊退台灣的食農新創們，反而更積極的運用跨界創新科技與商業模式，尋求成長突破之道。

好食好事基金會執行長歐陽思菊表示，「我們確實看到令人眼睛為之一亮的食農新創團隊，不僅能夠與國內產地及市場接地氣，更掌握了國際食農產業的發展趨勢，展現了台灣食農產業所蓄積的創新能量正在爆發中」。

第三屆「好食好事加速器種子計畫」預計於7月中選出10-12支新創團隊，並於8月起展開為期4個月的免費加速輔導課程。本屆加速器計畫特別與交通大學產業加速器跨界合作，國內兩大加速器結盟，搭配種子基金投入「食農x科技」，可望發揮1+1大於2的效果，為台灣的食農新創團隊加速加值，發揮市場影響力。

關於「好食好事基金會」：

「好食好事基金會」正式成立於2017年6月，其使命主要是以國際與創新思維，扶植食農新創， 打造食農永續新未來，建立健康美好生活。首先於2017年與美國麻省理工學院 ( MIT, Massachusetts Institute of Technology) 合作推動”Beyond FoodBootcamp" 創業極限挑戰營，導入國際食農創新創業教育與資源，進一步啟發國內食農新創人才。接著與 MIT PE 專業教育學程 (Professional Education), 合作舉辦論壇，邀請知名MIT專業研究學者為國內各產業菁英與意見領袖代表分享創新領域的關鍵趨勢與新知。

(中時電子報)