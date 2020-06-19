中華網龍旗下自製MMOPRG手遊《黃易群俠傳M》昨（19）日啟動「大師密令」刪檔封測發號活動，即日起至6月22日連續5天開放限量領取，邀請玩家們齊聚揚州城，一同揭開大師遺留下來的密令，搶先登上睽違已久的時空之旅，官方並同步釋出遊戲世界觀與核心玩法介紹，帶領玩家重溫昔日的武俠情懷！

《黃易群俠傳M》開頭完整CG動畫（影片取自YouTube/黃易群俠傳M）

經典重製全面進化 再現黃易小說磅礡世界

《黃易群俠傳M》是以2006年發行的線上遊戲《黃易群俠傳Online》復刻進化而成，結合武俠與科幻題材的大型MMORPG手遊，完整收錄武俠大師「黃易」所創作《大唐雙龍傳》、《尋秦記》、《覆雨翻雲》、《破碎虛空》等44部小說內容，以及項少龍、浪翻雲、師妃暄、傅君婥、寇仲與徐子陵等293位經典角色，擁有獨特的武學系統、佛魔道門派養成、幫派攻城戰玩法，玩家可以透過遊戲親自體驗黃易小說中真實的歷史事件、紛紛擾擾的武林恩怨，感受黃易宏大的世界觀中，破碎虛空與佛道魔的人生哲學思想。

《黃易群俠傳M》收錄黃易老師44部小說，重現磅礡的科幻武俠世界。（圖／中華網龍 提供）

科幻融合武俠 超乎想像的時空冒險！

玩家在遊戲中扮演著接受時空穿越實驗的特種軍人（角色設定改編自《尋秦記》），在瘋狂科學家「馬博士」的引導下，搭乘時光機前往秦朝初年，卻意外墜落到了隋朝末年。為尋找返回未來的方法，玩家將協助馬博士在亂世中四處探勘，卻不慎涉入諸多江湖事件，更與隋末唐初的揚州雙龍「寇仲」、「徐子陵」結識展開一場顛覆江湖的不凡冒險，隨著故事劇情推進，玩家將進一步挖掘更多隱藏在背後的因果關係。

《大唐雙龍傳》師妃暄（圖／中華網龍 提供）

自由玩法再破極限！黃易武俠無所不能

在《黃易群俠傳M》中，玩家扮演的角色將沒有職業與武器限制，養成方向自行決定，掌握力量、敏捷、體魄、真元、精神五大屬性，並搭配全新加入的「心性」系統，無論是想成為皮粗肉厚的刀客、唯快不破的劍俠、成佛或是入魔，隨心所欲成就自己獨特的大俠之路！

《大唐雙龍傳》傅君婥（圖／中華網龍 提供）

遊戲製作人莊凱雄表示，黃易的武俠精神應該是刀、劍、拳、槍、棍無所不會，佛心、道性、魔種無所不能，成為全能、自由、超乎限制與想像的俠，這是《黃易群俠傳Online》最核心的特色，也是我們在復刻製作《黃易群俠傳M》的初衷，希望讓所有玩家在遊戲中感受到自己能夠選擇、決定，最終成就自我。

武俠經典，穿越歸來，一同見證13年來的全面進化。（圖／中華網龍 提供）

《黃易群俠傳M》即日起至6月22日展開「大師密令」刪檔封測發號活動，每天中午12點及晚上8點兩個時段於活動網站各別發放1,000組帳號，本次封測推出Android APK版本及PC電腦版，讓玩家可以跨平台自由體驗，並準備了許多封測專屬活動和限定回饋，在發號期間陸續釋出。此外，為感謝長期支持《黃易群俠傳Online》的老玩家們，官方額外再加碼1,500組帳號，可於封測期間獲得限定坐騎「紫光飛輪」，活動將依序在官方FB粉絲團、巴哈姆特與合作網咖及端遊官網等通路開放，號召黃易大俠熱血回歸，與戰友們再次闖蕩江湖！

佛道魔門派技能樹（圖／中華網龍 提供）

心性配點系統（圖／中華網龍 提供）

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