台南市改制後首屆市議員楊麗玉因詐領助理費遭起訴，台南地方法院依貪汙罪將她重判8年半，台南高分院考量她繳回犯罪所得255萬多元，經減刑後將她改判囚4年、褫奪公權3年，另有6月部分可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞，已通知檢方展開防逃機制。

61歲的楊麗玉為民進黨籍，曾擔任台南縣第13、15、16屆縣議員、民進黨黨團總召及第一屆直轄市台南市議員，但在競選第二屆台南市議員時敗選。

檢方起訴指控，楊麗玉因積欠債務需清償，再加上選民服務與選舉時需花錢，她竟利用職務上的機會，以申報人頭、以少報多及表面停聘助理但私下卻讓他們繼續工作等手法，在4年任內共詐得市議會助理補助費255萬多元。

台南高分院審酌楊麗玉僅因自身可運用之資金不足，即以高報助理薪資之非法方式詐領助理補助費，所為應予非難，考量她因擔憂自己無能力償還親友代籌措之款項，顧慮拖累親友，顯見其尚有仁義與誠信，且已繳回犯罪所得，判囚4年，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )