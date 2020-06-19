王淨繼去年金馬後，今年又入圍台北電影獎影后。（北影提供）

張雅玲出身陣頭世家，《迷走廣州》是她的電影初體驗。（北影提供）

呂雪鳳、王淨、張雅玲、游珈瑄4位台北電影獎準影后日前一同出席入圍記者會，當中王淨分享自己最近在學開車，順利的話7月就可考駕照，有機會載一車準影后赴典禮現場，不過王淨的朋友們對她的駕駛技術敬謝不敏，曾在群組問：「考完誰要坐我的車？」結果遭到17人已讀不回。

而資歷最深的入圍者呂雪鳳表示自己沒有把握拿獎，「獎在我身上跟她們新人身上，意義是不一樣的。」她也說只要提到台北電影獎，就想到去年的影帝、已故演員小戽斗，「我還在演歌仔戲的時候，他就在影視圈了，感謝北影給他最後一個獎。」

另新人演員張雅玲出身陣頭世家，首次演出電影就獲得入圍肯定，「當時是廟會的一個群組在問有沒有人想要演戲，我就報名，一開始懷疑是不是詐騙集團，後來跟導演聊完，就回家google導演，起初還是不相信，因為現在詐騙很專業，後來導演真的去我家聊，才讓我知道這不是夢。」片中她有一場入浴戲，需要背部全裸，她不怕露反倒顧忌另一位演員皮膚很白，自己則是「黑肉底」。

同樣也是影壇新人的游珈瑄共入圍3項獎，今年23歲的她在片中飾演高中生，有特別向老師金馬影后陳湘琪請益，游珈瑄還說全片最難的地方是找資金，「有投企畫書，但因為沒履歷就一直碰壁，拿出自己的存款然後跟家裡借錢，總共花了28萬，現在還沒還完。」

(中時 )