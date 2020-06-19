高雄市長補選，前高雄市長韓國瑜親信、民政局長曹桓榮今天突表態參選，為補選話題增添討論度，曹桓榮表示，他對於認真服務的市府團隊竟無法延續感到不捨，希望「讓『高雄要更好』成為高雄最大公約數」。對此，部分韓粉則表示「就是要有這樣有擔當的人」。

而資深媒體人徐嶔煌在政論節目中分析，曹桓榮這次的參選代表的不只是他個人，而是代表著整個韓國瑜市政團隊，而且從韓國瑜與他的團隊們事後的回應看來，韓對於曹桓榮的參選是贊同的，而且曹還在臉書上貼出在餐會中與韓國瑜夫婦的合照，代表著韓國瑜與李佳芬都支持著他！

韓國瑜市政團隊一直都在尋找著機會平反，徐嶔煌指出，不管是韓粉還是韓團隊，對於這次的罷免都是不認同的，而曹桓榮的出馬，也代表著市府團隊正向高雄市民尋求認同；而國民黨對於曹桓榮的反應，顯示著這個決定並沒有與黨中央討論過，也就是說，「韓團隊對於國民黨目前推出的人選並不滿意」，所以決定要自派人選，參戰高雄補選。

(中時電子報)