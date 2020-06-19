彰銀（2801）今（19）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利0.4元、股票股利0.4元，合計派利0.8元。截至財報及盈餘分配案表決時，出席股數比率已達90.255％。

展望今年營運，彰銀表示，將本著穩健經營原則，以強化核心業務、開發多元獲利來源、擴大海外布局、提升數位金融競爭力、落實法規遵循及公司治理等5大主軸為營運方針，戮力執行以創造最佳績效，達成股東、客戶及員工3贏目標。

彰銀2019年淨收益320.78億元，年減3.11％。稅前淨利135.2億元，年減8.09％，稅後淨利115.71億元，年減8.5％，每股盈餘（EPS）1.16元，低於前年1.27元。但稅前獲利仍連10年突破百億。

彰銀表示，受中美貿易戰及地緣政治風險升溫等不確定因素影響，去年全球景氣擴張動能持續走弱，所幸，由於貿易戰加快全球供應鏈重組步調，帶動海外台商增加在台投資，抵消部分負面衝擊，全球主要央行下半年貨幣政策轉趨寬鬆，緩和市場流動性風險。

展望今年，新冠肺炎疫情蔓延全球，中國大陸經濟下滑造成市場需求急凍、封城管制導致供應鏈中斷，使全球景氣復甦蒙上陰影。同時，國際經濟情勢仍受英國脫歐、美國對中國大陸未來貿易談判變數，以及美國總統大選醞釀政治不確定性風險等影響。

彰銀認為，今年國內經濟需留意疫情發展，若持續期間過長恐不利消費需求提升。所幸政府持續優化國內投資環境，台商回臺投資及海外資金匯回成果卓著，另電信業者因應市場需求，逐步開展5G網路布建，可望帶動企業投資穩健擴增，將有利於銀行業務推展。

(時報資訊)