新冠肺炎疫情影響全球經濟活動，今年3月以來股債市大幅修正，各國央行紛紛祭出寬鬆貨幣政策以支撐經濟，在當前的低利環境下，如何取得一定報酬率但又不承受過多風險，開發金(2883)旗下凱基證券建議，可趁近期美元兌台幣匯價來到10年均價30.5下方時換匯，再以美元承作高評等的海外公司債，鎖定高利率，為資產提前佈署。

凱基證券建議，一般投資人可挑選標普或惠譽信評為A-以上/穆迪信評為A3以上的公司債，亦即投資等級的公司債，包括美國兩大電信龍頭 AT&T和威瑞森電信公司、娛樂媒體巨擘迪士尼、全球性的銀行如匯豐控股、富國銀行等，皆能提供4%以上的配息率。

具備一定資產、專業金融知識或一定投資經驗，並申請為專業投資人的客戶選擇更廣，凱基證券建議，可投資標普或惠譽信評在BB以上/穆迪公司信評在Ba2以上的公司債，例如知名的投資銀行高盛集團、巴克萊集團，以及專門提供企業軟硬體解決方案的慧與科技(HPE)等公司的債券能提供4.5%以上的配息率，在當前利率低迷的環境下更顯現其吸引力。

凱基證券表示，受到新冠肺炎的影響，全球的低利環境應會持續一段時間，建議投資人將部分資金配置於長天期、高信評的海外債，以獲取較高的配息率。海外債券具有以日計息的特性，進場起即開始計算利息，債券到期前定期領息，並於期滿後由發行公司返回票面金額，因此海外債相當受到高資產族群的喜愛，建議一般投資人也應將其納入資產配置中。

(時報資訊)