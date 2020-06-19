獲利了結，周四馬來西亞棕櫚油持平；因為馬來西亞棕櫚油出口量增加，顯示需求復甦，抵銷疫情再爆發的擔憂，但增加產量的預期施壓於期貨價格，使周四馬來西亞棕櫚油價格持平。

分析師表示，周四馬來西亞棕櫚油價格持平，也可能是因為投資者預期價格可能不會再漲，引發了結獲利。

9月棕櫚油收於2,361馬幣（552.28美元）；大連期交所豆油漲0.3％，棕櫚油跌0.2％。芝加哥期交所豆油跌0.1％。(商品行情網)

(時報資訊)