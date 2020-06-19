《商情》獲利了結 周四馬來西亞棕櫚油持平 11:082020/06/19 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 獲利了結，周四馬來西亞棕櫚油持平；因為馬來西亞棕櫚油出口量增加，顯示需求復甦，抵銷疫情再爆發的擔憂，但增加產量的預期施壓於期貨價格，使周四馬來西亞棕櫚油價格持平。 分析師表示，周四馬來西亞棕櫚油價格持平，也可能是因為投資者預期價格可能不會再漲，引發了結獲利。 9月棕櫚油收於2,361馬幣（552.28美元）；大連期交所豆油漲0.3％，棕櫚油跌0.2％。芝加哥期交所豆油跌0.1％。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #馬來西亞 #持平 #周四 #獲利了結 也許您會感興趣 財經熱門新聞 股東會上又扯李紀珠！新光獨董李勝彥被關麥請下台 - 財經 - 工商 川普輸了？找華為制定5G標準 驚曝3大內幕 - 財經 跟惠普和解！廣明爆了 60萬張買單搶掛 - 財經 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 哈佛教授：大陸突破美國科技封鎖 搶下台積電是選項？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。