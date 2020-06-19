由於產品搭上宅經濟列車，且下半年進入消費性產品旺季，讓正崴(2392)樂觀看待下半年營運，正崴董事長郭台強表示，下半年因有遊戲機、平板電腦、新款手機開始出貨，且公司切入資料庫中心，加上電動摩托車等新產品出貨逐步放大，今年下半年還是會比上半年好，公司將努力讓今年業績不低於去年。

正崴今天舉行股東會，郭台強在會後接受記者採訪，相較於多數電子廠商，正崴因下半年有不少客戶新機上市，對下半年營運展望趨於樂觀。

郭台強表示，受到新冠肺炎疫情影響，過年前後復工較慢，致使今年上半年營收較去年有7%的落差，不過大陸廠區復工順利，且下半年兩大遊戲機廠的主機及搖桿模組、美系客戶平板及手機零組件開始出貨，公司亦切入400G資料庫中心零組件產品，加上第4季有聖誕節等消費旺季，樂觀看待下半年營運。

在電動滑板車及電動摩托車部分，郭台強表示，電動滑板車主要是整組代工，電動摩托車則是提供台灣光陽機車電動摩托車電池模組，目前都已小量出貨，如果疫情趨緩，出貨將逐步提升。

中美貿易戰及新冠肺炎疫情，引發供應鏈移轉，正崴亦在緬甸及印度設立新生產據點，不過受到新冠肺炎疫情影響，印度等地區尚未完全解封，正崴預估，緬甸及印度廠區最快第4季才會進入小量生產，預估2022年後緬甸及印度廠區貢獻才會明顯拉升。

儘管正崴在緬甸及印度設立新廠區，郭台強認為，大陸完整的產業供應鏈及政府對製造業的支持是其他國家難以相比，預估10年內難有地區可以取代大陸製造優勢。

據了解，今年正崴資本支出約30億元到35億元，主要是用在印度、緬甸廠設備及營運週轉金、大陸徐州廠區模具4.0及各廠區自動化，以及因應客戶新產品新設備的投資。

正崴第1季稅後盈餘為2081萬元，每股盈餘為0.04元，累計前5月合併營收298.05億元，年減9.51%，郭台強表示，下半年會比上半年好，公司將努力讓全年業績不低於去年。

(時報資訊)