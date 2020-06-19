宏達電(2498)今(19)日舉辦股東會，由董事長王雪紅親自主持，針對前執行長周永明自立門戶XRSPACE拚VR，是否會對宏達電造成威脅，王雪紅表示，在VR發展的路上，一定會遇到很多硬體產品推出，宏達電不會再度走入只是硬體競爭的格局，「歡迎競爭對手」！

由於宏達電前任執行長周永明自立門戶打造5G XR平台XRSPACE，也推出首款支援5G的VR一體機裝置XRSPACE MOVA，就有小股東憂心是否會對宏達電造成威脅，王雪紅表示，相信在VR發展的路上一定會遇到很多硬體產品的推出，不僅周先生(周永明)，還有小米或愛奇藝等等，所以非常歡迎所有硬體廠商加入，宏達電不會再度走入只是硬體的競爭，宏達電要做的是一個平台，一個科技的平台，要做所有VR硬體廠商的合作夥伴。

財務長沈道邦也說，VR現在處於產業非常初期，歡迎不同的硬體來競爭，一起打開市場，歡迎競爭對手。

宏達電今日股東會順利結束，歷時約55分鐘。

(時報資訊)