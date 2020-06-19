麥當勞今夏擬在美招聘26萬員工 11:402020/06/19 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麥當勞預期，今夏重新開放店內用餐之後，預計在美國召募26萬員工，並強調將採取安全防疫措施以保護員工與顧客。 近期多家餐飲連鎖店相繼發布類似招募消息，包括Subway、Yum Brands的Taco Bell、Panda Express和Dunkin。 不過麥當勞的徵人規模大約是上述四家連鎖店今夏招募人數總合的近兩倍。 先前麥當勞因疫情時期的低薪與員工安全措施而備受批評，如今這家速食連鎖巨擘表示，將採取將近50個最新的安全程序。 (工商 ) #麥當勞 #今夏 #萬員工 #連鎖店 #招募 也許您會感興趣 財經熱門新聞 震撼彈！吳東進卸下新光金董座 由老臣接任 - 即時 - 工商 川普輸了？找華為制定5G標準 驚曝3大內幕 - 財經 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 股東會上又扯李紀珠！新光獨董李勝彥被關麥請下台 - 財經 - 工商 自己人倒貨逾1600張 高端疫苗股價狂殺 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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