麥當勞預期，今夏重新開放店內用餐之後，預計在美國召募26萬員工，並強調將採取安全防疫措施以保護員工與顧客。

近期多家餐飲連鎖店相繼發布類似招募消息，包括Subway、Yum Brands的Taco Bell、Panda Express和Dunkin。

不過麥當勞的徵人規模大約是上述四家連鎖店今夏招募人數總合的近兩倍。

先前麥當勞因疫情時期的低薪與員工安全措施而備受批評，如今這家速食連鎖巨擘表示，將採取將近50個最新的安全程序。

(工商 )