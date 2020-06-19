第四屆唐獎生技醫藥獎今（19）日頒揭發給美國的查爾斯.迪納雷羅（Charles Donatello)教授、英國的馬克.費爾德曼（Marc. Feldman)教授及日本的岸本忠三（Tadamitsu Kishimoto)教授，表彰其促成細胞激素成為生物製劑的作用標的，用以治療發炎性疾病。

岸本忠三表示，很高興可以跟老朋友費爾德曼及迪納雷羅一起獲獎,及他們將近半世紀、非常基礎的研究可以對醫學有貢獻,甚至成為治療全球嚴種特殊傳染性肺炎(COVID-19)的新希望。

為何治療發炎性疾病藥和COVID-19有關？是因為很多COVID-19患者在感染病毒後,免疫系統產生大量的細胞激素迎戰敵人，一旦失控造成過度的發炎反應,就會害到自身無辜的細胞，導致組織器官受損，即所謂的「細胞激素風暴」。但會讓免疫系統攻擊自己而導致嚴重併發症，甚至喪命的疾病,不只有COVID-19,還有年年影響5-10%人口日常生活的發炎性疾病「自體免疫疾病」。

三位得獎人突破性發現了細胞激素中腫瘤壞死因子(TNF)、介白素-1(IL-1)及介白素-6(IL-6)在發炎反應中的關鍵性。作用於這三者的生物製劑則是當今許多發炎性疾病患者仰賴的藥物,而今年唐獎得獎人在這些細胞激素的發現或藥物開發歷程中,具有轉換性的影響。

TNF雖然命名為腫瘤壞死因子,後來卻發現主要功能其實是調節免疫反應。現任英國牛津大學的費爾德曼教授,當時對免疫失調的自體免疫疾病有興趣,而其中影響最多患者的疾病之一是類風濕關節炎。費爾德曼發現,疼痛的關節處有異常多的促發炎細胞激素,且以TNF為主,於是突破萬難說服藥廠合作,以臨床實驗證明「抗TNF抗體」對類風濕性關節炎患者的顯著效果,使得因該疾病而喪失生活能力的患者得以重拾人生,自體免疫及發炎性疾病的治療得以向前邁進一大步。

介白素-1(IL-1,包含IL-1a及IL-1B)則是第一個被定義會調控免疫及發炎反應的細胞激素。美國科羅拉多大學醫學教授迪納雷羅,發現純化並選殖出史上第一個介白素:介白素-1B(IL-1B),為細胞激素研究之奠基者。後來其他科學家辨識出另一個相關的蛋白質IL-1受體拮抗因子(IL-1Ra),可以抑制IL-1的生物活性。重組的IL-1Ra被開發成為藥物,用以治療類風濕性關節炎等自體免疫及發炎性疾病。臨床的發展奠定IL-1為炎症、調控著的角色,1L-1被確認是發境及發炎性疾病中的關鍵調控者,進而催生各種以IL-1迪納雷羅對細胞激素生物學以及發炎性疾病病因的貢獻。

日本大阪大學教授岸本忠三發現介白素-6(1L6)是調節抗體產量的細胞激素，進而純化並選殖出IL-6及其受體，證明IL—6和許多發炎疾病的成因有關,他製備出抗1L-6受體抗體,也協助執行大規模的臨床實驗,證明該抗體對數種自體免疫疾病都有療效,包括類風濕性關節炎及幼年特發性關節炎等。其顛覆性的研究,使細胞激素的研究領域從描述生物學跨進了現代的的分子科學與醫學領域,造就許多臨床上的大幅躍進,為多重器官嚴重衰竭的慢性病開發出新的藥物。岸本忠三的貢獻貫穿基礎科學發出學說、開發藥物,進而推及到實際的臨床應用。

三位科學家促成細為生物製劑之作用標的,造福了成千上萬因自體免疫或發炎心生疾病而受苦的病患。

這三種細胞激素在許多疾病的進程扮演關鍵的角色,在COVID-19肆虐全球的當下，特別要提的是它們在「細胞激素風暴」中的重要性。由於對抗這三種細胞激素的生物製劑可以降低細胞激素的活性，因此都是熱門被研究的藥物，有部分已在COVID-19所造成的細胞激素風暴中確認發揮療效,初步結果令人振奮。

(工商 )