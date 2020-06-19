國民黨改革委員會於今天召開會議，各組提出建言，在青年參與組的部分，未來不分區34人名單中，依序每五名要有一名是40歲以下的具專業領域專長之年輕人（原住民、新住民更佳），讓更多年輕的聲音進入國民黨民意體系。

此外在地方縣市議員的提名機制，建議採「雙軌並行制」，提供初次參選新人更多的機會與保障，加速黨民選公職的流動；深化「武林計畫」，主動出擊，找出有參選意願以及公眾服務的年輕人，由地方黨部給予無給職職銜，並且由地方主委擔任「教練」，由實際政治參與，進行政治經驗之傳承；地方黨部轉型為地方智庫，並提供地方民代與黨公職人員誘因參與運作；強化國民黨數位行銷以及重要議題論述的能力，重新設計國民黨政黨形象與改革願景。

報告人黃士修還提醒，從同婚、核四、反送中、台獨等爭議來看，國民黨不能被進步與保守的表象迷惑，也不應落入統獨的意識形態之爭。這些議題有各種不同立場，背後共通的普世價值是什麼？國民黨必須將之提煉出來，並且去捍衛它，這就是中華民國的未來性。

黃士修還說，面對蔡英文使用中華民國台灣一詞搶中間票，國民黨要強調中華民國正當性，藉由連結中華民國1949之前歷史並強調人權，可以凸顯與民進黨的差異。另外國民黨有義務關心並監督大陸民主化，因為這樣才能反過來確保台灣安全。

黃士修還說，國民黨也要釐清包括核能等領域各種政策帶來的不同影響，再讓人民選擇。地方民代需要中央協助提供資料，才能將議題打得精準，地方黨部未來應轉型智庫，這部分也需要許多年輕人協助。過去國民黨辦活動常說沒資源，未來可考慮撰寫企劃向民眾募款，並在過程中爭取民眾的認同。國民黨是在野黨應接觸不同人，聽不同意見，希望黨內青年和社會團體連結，莫忘服務社會初衷。

(中時 )