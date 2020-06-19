宜蘭縣壯圍鄉16日發現飛行物殘骸，經國家運輸安全委員會調查，認定該殘骸並不屬於航空器，但殘骸上疑似出現簡體中文，其中一字疑似為「飛」，運安會指出，綜合判斷可能是火箭或飛靶的殘骸，但既然有手寫文字，代表不是正式用的東西，可能是測試用，接下來交由其他單位檢視。

運安會主委楊宏智說，16日接獲宜蘭縣政府及海巡署通報，在壯圍的沙灘上發現一塊不明金屬殘骸，立即派出2名航空專機到場調查。經了解殘骸的特徵及材料，判斷它不屬於航空器，因此不用回報世界民航組織。

楊宏智表示，該殘骸的形狀與飛機有點接近，但材料為複合材料再加上金屬，不是飛機會使用的結構；再來是殘骸上發現兩個明顯的手寫簡體中文字，其中一字為「飛」。他認為，既然文字是用手寫而非打印，那就不是太正式的飛行器，綜合判斷可能是測試用的火箭或飛靶殘骸。

楊宏智指出，運安會既然確定不是飛機殘骸，就不會繼續調查，其他單位如中科院或許會做進一步檢視。他說，殘骸保持得很好，不排除是飛彈殘骸，但因為上面文字是手寫，縱然是飛彈殘骸，也不是正式的。

(中時 )