台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（《POP撞新聞》提供／張立勳台北傳真）

台北市長柯文哲妻子陳佩琪近來在臉書發文批評衛福部長陳時中，遭外界認為是經柯文哲授意，她19日接受廣播節目專訪強調，「那全都是我自己的意志。」

陳佩琪最近在臉書發文，多次批評、質疑陳時中回給WHO的信函只是詢問有無更多疫情資訊，根本不是示警，在防疫上也搞雙標，境管標準不一，引發外界認為是柯文哲授意，柯不敢講的再透過陳佩琪說出來。

陳佩琪今接受受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，2014年3月開設臉書後，從來沒有任何一篇是柯文哲授意或經過柯文哲過目後才發文，若她在更新臉書時，柯文哲湊巧經過，會馬上將畫面縮小，「等到他走了或融入自己工作時，我在拿出來寫」。陳佩琪透露，若柯文哲在家時就不會更新內容。

被問及網路常有不同解讀，認為陳佩琪是代夫發聲，陳佩琪連說2次「絕對沒有」，再次強調臉書是個人意志。

對於「逆時中」發言，陳佩琪認為防疫記者會一種代表國家形象的對外發言，當一件事情內容不是大家確定的，則不需要在記者會上提出。

談到因臉書發言爭議受到批評，甚至遭受北市議員簡舒培質詢時批評「拉低市府表現成績」，陳佩琪表示，她只是市長配偶，「我沒有干涉市政，你不應該在市議會發言批評我拉低了市府形象」，她表示，就算真的做錯事情在臉書被攻擊，但不應將此事拿進議會質詢市府團隊。

陳佩琪強調，她理解首長夫人的角色應如何把持，過去見什麼人就維持過去的生活模式，「我可以謹守規則不會干涉市政與人事」。

(中時 )