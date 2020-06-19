國民黨改革委員會於今天召開會議，各組提出建言，在組織改格組部分，明訂中常委連選得連任一屆(4任)，連屆期最長為8年，杜絕「萬年中常委」的汙名；落實「決策結構內造化」目標，除既有對婦女、青年、弱勢團體的保障外，新增納入對鄉鎮市長與縣市議員層級以上之民意代表的保障，名額從原有的40％，提高為50％。期能使黨內決策更貼近民意。

另外增設黨內一級單位「退伍軍人委員會」，統一事權，提供過去黃復興黨部成員更高的尊榮與服務；明訂每1,200名黨員配置一席黨代表，選任代表員額數調整至1,041席（原1,535席），並保障368個鄉鎮市區，每一鄉鎮市區至少皆有1席黨代表，讓國民黨匯集民意無死角；增設數位科技長，善用多元管道與青年社會對話；不分區立委不同意票過半不提名制度，修正為同意過半始為同意提名，讓不分區名單更能回應社會需求。

此外未來對於對主動退黨者也將研擬更嚴格的回復黨籍規範，避免投機。而在中常委與中央委員選舉部分，小組內部討論結果決定提出兩案併陳。甲案，中常委與中央委員選舉改成分區，並採用單記投票法，中央委員選區考慮比照區域立委選區，這樣也可以培養當地未來立委人選，中常委考慮採縣市劃分。

乙案則決議維持全國單一選區，這樣有助國民黨決策維持全國高度，但票選時每人投票數由原有應選名額1／2改為1／4。

(中時 )