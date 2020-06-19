娛樂8點半》資深藝人蔡閨，因為本名「蔡蠵龜」搭上龜山島慶祝開放觀光20週年熱潮，讓淡出演藝圈多年的她，再度躍上媒體版面，早年在舞台上總給人搞怪諧星印象的她，私底下人生卻相當坎坷，除了遠赴日本工作險些被騙去賣淫，與知名製作人老公22年婚姻，除了頻頻傳出老公出軌，甚至多次對她家暴。

蔡閨16歲踏入演藝圈隨即走紅，卻險些遭經紀人賣給妓女戶 。（圖／中時資料照）

蔡閨16歲就踏入演藝圈出道，由於父母處於長期失業狀態，讓身為家中長女的她背負全家經濟重擔，獨自一人到日本發展，著名娃娃音加上前衛百變造型，一出道就成為秀場紅牌女明星，火紅程度連綜藝節目捧著大把鈔票，都未必能邀請到她上節目，擁有聲樂底子加上獨特嗓音，更曾為多部卡通角色配音，最著名的莫過於迪士尼的「唐老鴨」一角，當時為了發出該角色獨有聲音，不惜將後排「上下八顆牙」全部拔掉，敬業程度讓人佩服不已，也難怪能在配音界叱吒風雲30年。

看似順遂的演藝生涯，卻沒料到16歲為了扛家計跑到日本半工半讀時，竟被日本經紀人偷偷賣給妓女戶；當時隻身前往名古屋的她以為要去夜總會表演，卻驚覺要下海賣淫，在聯繫不上經紀人狀況下，對方又堅持錢已付了不能毀約，這讓蔡閨找對方直接理論，未料竟被對方一巴掌打倒在地，眼見情勢不對的她只得先假裝配合對方，接著便被鎖在三樓房間裡，還好幸運之神眷顧，房間就在大馬路旁邊，讓蔡閨藉機跳樓逃跑，但擔憂遭黑道沿路追殺，便先躲在教會避風頭再逃回台灣，事隔十幾年再談到這段人生插曲，依舊讓蔡閨覺得心有餘悸。

蔡閨老公賴勛彪傳出多次出軌和家暴。（圖／中時資料照）

蔡閨在演藝事業達顛峰之際，剛好與老公賴勛彪，也是當時火紅節目《龍兄虎弟》製作人陷入熱戀並結婚，當年婚禮排場媲美三金典禮，沒想到婚後老公卻頻傳出軌，不僅趁著到大陸工作時「包二奶」，甚至還與蔡閨的「乾妹妹」交往，更把小三帶進門同住屋簷下，要求與蔡閨兩女共侍一夫，但深愛老公的她讓步妥協，忍受多年「三人行」生活，更一度傳出遭老公家暴受傷，原本要拿驗傷單申請離婚，但眼見老公態度好轉則又心軟；不過某次蔡閨竟帶小三一同上節目大聊婚姻經營之道，但對方僅以「好朋友」定義與蔡閨夫婦的關係，間接否認是介入婚姻的第三者。

當時許多人雖為蔡閨抱屈不已，但凡事以老公為主的蔡閨，則表示：「看到乾妹妹和老公有說有笑，自己就開心」，甚至用「愛不是佔有，是要去為對方想」一句話，來形容夫妻的相處模式，也讓外界對蔡閨的行徑摸不著頭緒，未料小三竟得寸進尺找她談判，事後蔡閨竟妥協與老公協議離婚，但老公此時則不認與小三關係，更揚言絕不離開蔡閨，也讓多年婚姻路上一直隱忍的蔡閨，終於贏得老公回心轉意，但這段期間她也陷入人生谷底，歷經流產三次、投資失利損失千萬的雙重打擊下，一度罹患憂鬱症，在家上吊輕生，幸好老公即時發現才從鬼門關撿回一條命。

蔡閨因為丈夫外遇接觸徵信社，更成為「抓猴」代言人 。（圖／中時資料照）

蔡閨因為丈夫外遇接觸徵信社，更成為「抓猴」代言人，她總是用自身經驗勸和不勸離，挽救不少破碎家庭，目前56歲的她雖膝下無子，但已與老公達成不生子協議，並允諾照顧彼此下半輩子，曾被問到若有天被老公拋棄該怎麼辦？她不改樂觀本性表示：「自己就會去環遊世界，女人要多愛自己，才會有人來愛你」。

(中時電子報)