國民黨改革委員會今天公布結論，兩岸論述方面，國民黨提出四大支柱來建構和平穩定的台海新關係，包括堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮。國民黨向對岸喊話，若希望兩岸關係和平發展建立在「九二共識」基礎上，應尊重中華民國是主權國家的事實，唯有本於中華民國憲法的兩岸共識，才能重啟兩岸官方協商。

國民黨改委會兩岸小組經過多次開會後，終凝聚出重中之重的兩岸論述，內文長達3336字，而「九二共識」存廢與否經內部多次激辯後，國民黨尊重「九二共識」的歷史成果，強調兩岸關係多年來從對抗走向和解，再走回僵局，「九二共識」是關鍵因素，痛批民進黨長期抹黑「九二共識」。

國民黨指出，新冠病毒向全球蔓延升高國家間對立，排外民族主義浪潮重現，解放軍和美軍在台海周邊軍事活動急速增加，互別苗頭，原本極度緊張的美中關係更形劍拔弩張。目前是民國八十五年飛彈危機以來，台灣海峽最危險的時刻。

因此，國民黨提出「四大支柱」來建構和平穩定的台海新關係。首先「堅持中華民國主權」，原則是「拒絕『一國兩制』！正視中華民國，才有兩岸共識」，指中共當局如果希望兩岸關係和平發展建立在「九二共識」基礎上，自應尊重中華民國是一個主權國家的事實，唯有本於中華民國憲法的兩岸共識，才能重啟兩岸官方對官方協商。

國民黨表示，透過「恢復中華民國再國際組織的合理地位」，讓台灣人民像大陸人民一樣，享有參與國際組織的完整權利，既有其歷史意義，更能促成兩岸社會和解。

其次「保障自由民主人權」，原則是「政治意識形態不應該是侵害人民自由的藉口」，強調兩岸關係必須立足於自由民主價值，兩岸交流中，大陸方面不應藉反台獨之名，強迫來往兩岸的台灣民眾和企業表態（如85度C和一芳水果茶），甚至以各種理由留置關押，造成無謂恐慌。國民黨主張「兩岸間應簽署人權協議」，以尊重人權作為兩岸官方管理民間交往的基本原則，把原本屬於兩岸人民的兩岸關係還給兩岸人民。

接著「維護台灣安全優先」，原則是「台海和平是兩岸共同責任」，大陸應減少機艦繞台行動，兩岸應建立「意外防止機制和行為準則」，雙方艦艇及航空器相遇時，彼此應避免向對方做出挑釁和干擾的動作，以消除擦槍走火的風險，也向世界展現兩岸有決心以和平方式解決衝突的自信。

最後「創造雙贏共享繁榮」，原則是「以互利雙贏和透明監督健全兩岸經貿」，同時，為確保兩岸經貿的果實惠及一般台灣民眾，國民黨應制定「黨公職兩岸交流行為準則」，杜絕不正當的利益交換，也保障合法合理合情的兩岸交流。國民黨也強調，「我們願為和平盡力，但絕不為和平屈膝」。

(中時 )