外傳新北市長侯友宜的哥哥、高雄醫學大學附設醫院前院長侯明鋒，有望接受國民黨徵召參選高雄市長；對此侯友宜今受訪表示，侯明鋒就是一個醫生，熱愛他的醫療工作、熱愛高醫，更關心南部跟東部的醫療，且侯明鋒對政治沒有多大的興趣，希望大家支持他、鼓勵他，好好的把醫療做好，這是他一輩子的志業。

媒體追問，是否跟侯明鋒討論過參選市長一事？侯友宜說，「我跟我哥哥從來不會談政治，因為他對政治完全沒興趣」，他們兄弟倆互相支持、互相尊重，他知道侯明鋒一輩子的志向，就是做好醫療工作，關心南部、關心東部，尤其他視病如親的個性，「他還蠻適合當醫生的！」

至於是否借重侯明鋒的專業，提供新北市防疫意見？侯友宜說，其實最重要的，還是新北市府團隊所有辛苦同仁，團結面對疫情，這才是防疫做好的最重要的關鍵，「那謝謝任何人提供所有醫療的專業，我們都感謝。」

(中時 )