市場再傳蘋果將產能遷出大陸的消息，當前蘋果有意將iPhone大約20％的產品轉向印度，2020年新版SE將在印度組裝，以避免高昂關稅。

騰訊新聞報導，傳蘋果已經向緯創告知，向印度運送2020年iPhone SE的零部件，在印度組裝新的iPhone能使該公司繞過高昂的進口稅。報導也稱，有iPhone供應鏈製造商高管過去幾月一直與印度政府洽談，內容也指蘋果會擴大在印度的製造規模。

此外，蘋果也有意在印度生產價格較低廉的新版SE，藉此擴張在印度的市占。

(工商 )