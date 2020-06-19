台南海濱新亮點！雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資逾5000萬整修馬沙溝濱海遊憩區，由新業者接手打造結合露營、水域休閒的海洋休閒運動渡假中心，端午連假將重新開園，台南市長黃偉哲18日力邀民眾前來感受陽光、沙灘、比基尼的魅力。

將軍區馬沙溝濱海遊憩區是台南沿海唯一合法海水浴場，近年則是「一見雙雕」藝術季沙雕主要場地，每年活動都吸引不少人潮，2018年起停止對外開放，雲管處將內部重新規畫，設置露營、烤肉等區域，還有植栽綠美化工程，也讓流失的沙洲休養生息，回復往日景觀。

業者將原地海沙堆砌成觀景平台，讓遊客飽覽海景，也設置晚間會發光的沙灘躺椅，夜間還能觀星、吹海風，希望帶動露營風潮；另也引進螃蟹船、衝浪、風帆、獨木舟、立槳、水上腳踏車等水上遊憩活動，未來將與大專院校產學合作，發展水域訓練場地並舉辦大型水上運動競賽，目標是成為全台最具規模的水上無動力遊憩區。

黃偉哲說，台灣四面環海，沒理由在海洋親水遊戲遊憩區缺席，馬沙溝以往就是台南很夯的海洋遊憩據點，重新修繕後開幕，一定能提供觀光客新感受。

慶祝馬沙溝濱海遊憩區重新營運，開幕當天到7月底，原價150元門票8折優惠，入園消費均打9折，憑票根還能抽獎，端午連假前3天穿比基尼泳裝可免費入園，雲管處也推出「冰水奇緣海陸雙響泡」活動，有泡泡Party、吃冰大賽、沁涼滿漢全席擊樂團演出等，端午節當天還有立蛋大賽，300份冰品大放送。

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(中時電子報)