遠傳電信召開股東常會，遠傳董事長徐旭東今日變身老饕，以美食家之姿評論標得頻譜的「魚頭、魚肚、魚尾」問題，對一般人來說「魚前腹」是相當美味的，不過魚頭魚尾也有不一樣的風味，如果喜歡吃「其實這些部位也是不錯」，頗有藉魚回嗆台灣大哥大總經理林之晨的味道，酸度簡直破表。

事件起源於遠傳在5G頻譜標售中取得最好的魚肚位，讓林之晨在臉書以「你不知道的5G」為題發表看法，3.5GHz頻段的左中右位置，對台灣大來說都是「魚肚」，是不是值得多花20億元爭取頻譜位置，那就見仁見智了。

但不可諱言，遠傳在關鍵3.5GHz頻段取得80mhz頻寬與絕佳位置，平均用戶頻寬為主要競業之最；搭配涵蓋全島的UMTS、LTE縝密網路橫跨700、1800、2100、2600MHz低中高頻段，並使用愛立信獲獎的「動態4G／5G跨頻共享」 4G＋5G全網優化技術，可望打造最優質、高效率的「全網」頭等體驗。

至於餘波盪漾的「電信雙雄」說，徐旭東在會中指出，大家都在說電信雙雄或是電信三雄，「我要說，台灣電信業是『電信五雄』」，每一家都是「雄」，只不過大業者小業者間各有各的做法，但不管如何，這些業者都是在向5G衝刺。

雖然表面上這樣說，不過徐旭東對5G布局已有想法，強調遠傳建設用心、服務貼心、讓用戶體驗最順心，我們只做最好的5G，透過豐富的頻譜資源和超前的網路技術，將提供消費者與企業夥伴頭等的全網體驗與創新應用服務。5G預計年底覆蓋率達全台一半人口，讓每位用戶都能享受最好的5G＋4G全網體驗，這是遠傳的承諾。

遠傳5G一路超前部署，創下多個第一紀錄，包括5G實驗室、4G LTE與5G NR雙連接測試、提出四種企業專網模式、5G開放試驗場域、聯發科5G晶片測試環境、跨年5G戶外場域，為2020年商轉揭開序幕，不過徐旭東強調，因為中華電是龍頭老大，所以還是會尊重他們，等到他們開台後，遠傳才會開台。

(中時 )