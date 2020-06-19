2006年至2018年陳菊掌高市府期間，監院部分調查情形。（製表／趙婉淳）

蔡英文總統將公布提名陳菊接掌監察院長，但今天國民黨提出歷史資料，指過去她任職高雄市長期間，市府遭監察院立案調查58個案子，其中30案糾正、3件確定彈劾，國民黨立院黨團總召林為洲強調，請陳菊當院長，到底是給她勳章，還是在羞辱她？而慶富案、氣爆案還查得下去嗎？蔡英文這個決定，顯然已打定把監察院當成「保護執政黨的工具」。

蔡英文今天將宣布提名陳菊擔任監察院長，並兼任院內的「國家人權委員會」主任委員，在此之前，國民黨立院黨團召開記者會，搬出陳菊在擔任高雄市長12年任內，市府遭監院調查的歷史，總案件數高達58件，等於平均每年有4.8件。其中，確定被糾正的有30件，平均每年2.5件；遭彈劾的有3案，平均每4年就1件。

林為洲說，歷來監察院長這個職務，幾乎都可視為「榮譽職」，是政府對於超黨派的專業人士，在人生最光榮的一刻，給予政治上最後一個禮遇的職位，但今天這樣的勳章，若要頒發給在高雄市長任內被監察院立案調查58個案子的陳菊，這真的適合嗎？

林為洲表示，將來陳菊一旦成為監察院長，請問所有跟陳菊有關的案子，無論是慶富案還是氣爆案，還查得下去嗎？如果調查後確定彈劾、糾正，請問陳菊要不要請辭院長？「這個勳章已經不是勳章，而是在羞辱陳菊」。

他進一步說，未來如果最後所有跟陳菊有關的調查案都沒事，那人民會相信監察院是公正的獨立機關嗎？這等於宣告蔡英文總統把監察院完全的「工具化」，拿來當成保護執政黨的工具。

因此，林為洲說，整個監察院的提名案兼已經亂了邏輯，更不用講民進黨自己現在提出的修憲案，有2案就是要廢除監察院，一方面要廢除，一方面要提好、提滿、酬庸到滿，「面對這樣錯亂的邏輯，國民黨團會拒絕行使這樣的同意權。」

國民黨立委林奕華也指出，請問有哪個監察院長過去擔任首長時，曾被監察院糾正、彈劾過？未來陳菊若當了監察院長，慶富案還能查下去嗎？與新潮流有關的案子，像是邱太三的關說案還能查下去嗎？更別說陳菊當市長時的幕僚趙家寶，到今天依舊永遠通緝不到案，未來勢必更別想找到人。

林奕華強調，當陳菊離開市府、接了總統府秘書長後，期間也發生私菸案，結果卻解釋為「超買」，「陳菊從地方到中央都有問題，現在卻要當監察院長，這是史上最不適任的院長候選人，未來也勢必會成為監察院行使專業職權的大石頭，呼籲蔡政府別把人權當成首長的遮羞布。」

(中時 )