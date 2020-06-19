總統府今天下午將公布第6屆監察委員名單，其中，監察院副院長傳出將由國民黨籍前台東縣長黃健庭出任。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，黃健庭曾有被糾正問題，而且有涉案在身，非常不適任監委，時力黨團堅決反對。

邱顯智指出，監察院依據憲法規定，負責糾舉跟彈劾權，黃健庭本身都有被糾正的問題，而且涉案在身，如何行使對公務單位行駛糾舉跟彈劾權，非常不適任。另名傳出將出任監委的陳伸賢也曾經被彈劾，時力同樣堅決反對。

邱顯智質疑，民進黨2014年選舉時，痛斥不該由貪汙的人擔任縣長，現在卻要提明口中貪汙的人擔任監察院副院長，更顯示黃健庭非常不適任副院長的職位。

邱顯智說，監察委員提名名單雖尚未全部公布，但就目前傳出的名單而言，部分提名人有問題，無法足堪表率，無正當性，不該被提名為監察委員，如果提名這樣的人選，代表監察院完全沒存在價值。

黨團幹事長王婉諭說，監察院副院長被提名人黃健庭，本身還在訴訟當中，代表他無法管理好自己的行為，而由這樣的人來擔任監察院副院長，非常不妥當，

(中時 )