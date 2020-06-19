受惠於疫情期間的囤積購物需求，美國最大連鎖超市克羅格（Kroger）上季業績意外強勁，但基於新冠肺炎疫情帶來的不確定性，該公司未更新全年展望，以及投資人對其電商業務的續航力仍有疑慮，周四股價收跌3.05%，為31.81美元。

克羅格第一財季（截至5月23日）營收為415.5億美元，每股盈餘為1.22美元，優於分析師預估的營收404.3億美元、每股盈餘1.07美元。受惠於居家防疫措施帶動的線上購物需求，其電商銷售額較前一年同期暴增92%。

財務長Gary Millerchip對此表示，本季以來同店銷售額一直維持約15%的成長力道，而電商銷售額的增長更達到3位數。

惟投資人認為克羅格必須證明這樣的強勁增長不是曇花一現，該公司有能力將之轉換成持續的成長趨勢。此外，市場認為克羅格能否提升電商業務的獲利能力也有待觀察。該公司表示今年展望應可超出預期，但未透露具體數字，亦令投資人失望。

(時報資訊)