上海商銀(5876)6月19日舉行股東常會，順利通過108年度財務報表及盈餘分配承認案，該行108年度合併稅後淨利197.2億元，較上年成長7.4%，稅後淨利歸屬母公司業主146.6億元，亦較上年成長6.9%，均創歷史新高，稅後每股盈餘3.5元，優於上年度的3.37元；股東會通過108年度盈餘分配股東每股現金2.05元，按6月18日的收盤價45.1元計算，現金股息殖利率約4.55%。

上海商銀今年第一季合併淨收益99.4億元，較上年同期成長3.8%，其中，淨利息收益成長5.9%，手續費淨收益成長15.8%；第一季合併稅後淨利47.5億元，較上年同期成長0.9%，稅後淨利歸屬母公司業主36億元，較上年同期微幅成長0.4%，每股盈餘0.81元。上海商銀今年三月底個體逾放比0.20%，備抵呆帳覆蓋率628.87%，個體上年底資本適足率14.56%，普通股權益第一類資本比率13.82%，第一季個體稅前資產報酬率及稅前淨值報酬率年化後分別為1.26%及10.49%，均高於本國銀行的0.62%及8.12%，顯示該行資產品質穩固，資本適足性充足，獲利能力優於同業一般水準。

上海商銀陳善忠總經理表示面對新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，該行將審慎應對，依循「深耕台灣、連結兩岸三地、拓展國際業務」的中期發展策略，以及今年的策略主軸：「智慧金融、創新永續」，將採取四大發展重點：一、維持良好的業務成長動能，持續以企業金融為核心業務，提高國際金融業務的比重，以分散地理性的收益來源，達成區域互補作用，同時也兼顧個人金融的房貸、消費性貸款，以及中小企業放款；二、提升非利息收入，強化外匯業務、財富管理、財務行銷及財務操作，提高手續費收入與投資收益的規模與佔比；三、加強海外布局，持續深化滬港台上海銀行策略聯盟業務合作平台，並籌建大陸無錫分行，增資柬埔寨子公司AMK微型金融機構，申設越南北寧代表人辦事處，布建更完整的大陸及亞太區域網絡；四、加速發展數位金融，持續優化企業及個人網路銀行與行動銀行交易及服務功能，架構實體分行與數位金融整合的營運模式。

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