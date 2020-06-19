上銀(2049)今日召開股東會，承認2019年財報及盈餘分配案，通過配發2.1元股利，其中，1.8元現金股利、0.3元股票股利。

董事長卓文恒指出，去年對上銀來說是辛苦的一年，今年下半年因為還有疫情影響，整體產業狀況還需要觀察，不過，上銀長期布局的半導體、醫療、5G建設下半年會非常熱，上銀會掌握機會，努力向上成長。

上銀發展智慧型滾珠螺桿方面，已經在2019年底量產，成為全球第一家量產智慧型滾珠螺桿廠商，並有客戶開始裝機測試。

此外，卓文恒認為，新產品旋轉工作台未來發展可期，主要高階加工機朝向複合化和五軸化設計發展，對於高精度需求絕對是非常重要，日本工具機全球排名第一、第二，也只有10％是五軸加工，成長空間仍大。且旋轉工作台新品銷售價格高，預估未來在工具機占比可提升到15％到20％，是未來營業成長動能上非常重要的產品。

工具機因為受到美中貿易戰及疫情影響，下半年還要再觀察，產業復甦速度會比較慢，不過台商回流、製造業分散製造、自動化需求，可支撐工具機產業未來發展。

(時報資訊)