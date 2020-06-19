宏達電(2498)今日舉辦股東會，針對小股東以台語提問「VR、AR是什麼」，王雪紅展大展誠意，以台語做出專業解釋，也緩解現場的緊繃氣氛。

宏達電今日股東會，會中有小股東會提出問題，以台語發問「VR、AR是什麼」，王雪紅也展現誠意親自以台語解說，VR需要一個獨立的空間，也舉例自己和美國的兒子透過VR的幫助可以處於同一個空間，完全沒有距離，就像他在我身邊，至於AR，則是可以打破空間的限制，VR、AR的應用是不一樣，但是未來雙方一旦結合，會是很嶄新的體驗，宏達電已經布局很久，重點是AI也要進去，可以運算出更多數據應用。

財務長沈道邦表示，宏達電對於公司VIVE Reality願景和公司策略是非常清楚，一直在轉型中部局所有硬體、軟體、內容等整體生態系統，宏達電非常重視大陸市場，也持續布局中，在智慧型手機上，宏達電也已經在日前推出新款手機，宏達電一定要在對的時間推出對的產品，也和營運商達和達成協議，預計7月起就會陸續販售。

(時報資訊)