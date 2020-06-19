王道銀行(2897)今天召開股東常會，會中承認2019年營業報告書及財務報表，並通過盈餘分派案，將配發特別股每股0.425元現金股利、普通股0.4元現金股利，同時完成第8屆董事改選。

王道銀行共選出15席新任董事，其中包含三席獨立董事。董事分別為：明山投資代表人駱怡君、駱錦明、台泥代表人張安平、台雅投資代表人陳世姿、怡昌投資代表人葉瑞義、艾貝投資代表人鄭誠禎、李榮慶、台雅投資代表人李芳遠、怡昌投資代表人林杇柴、明山投資代表人駱怡倩、李芸、林坤正，獨立董事則由胡富雄、劉榮主及林鴻光擔任。

為響應主管機關政策，王道銀行第8屆董事當選名單中，設有7席自然人董事，其中4席為自然人專業董事，皆具有豐富的金融與專業經驗。其中，駱錦明為王道銀行創辦人暨董事長，李榮慶為亨通機械總經理，李芸曾任花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人，林坤正曾為康迅數位整合總經理及創辦人，現為悠遊卡公司與投資控股公司董事，胡富雄曾任合作金庫證券董事長及金融聯合徵信中心董事長，劉榮主曾任財政部主任秘書與關政司司長，林鴻光曾任安永聯合會計師事務所所長。

此外，王道銀行將評估規劃辦理現金增資方案，以持續拓展業務。

(時報資訊)