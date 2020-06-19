中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友18日在北京市新冠肺炎疫情防控工作第125場新聞發佈會上表示，「明確告訴大家，北京疫情已經控制住了！」一位不願透露姓名的大陸國家衛健委傳染病專家組成員對《中國慈善家雜誌》表示不同看法，認為這個論斷有些草率。

吳尊友表示，根據患者發病時間分析可知，大部分在幾天以前就出現發病症狀，從感染到發病還有一段時間，所以昨天的21個人都是在6月12日以前發生的感染。「如果把病人發病時間在做一個曲線，高峰發生在6月13日。」據此，他得出疫情已經控制住的結論。

不過，一位匿名的傳染病專家組成員指出，此次北京疫情剛開始時病人的訊息是對外發佈的，包括發病日期、就診信息、活動軌跡，近期可能因為人多了這些信息都看不到了，「控制住了」的論斷有些草率。

該專家組成員認為，類似聚集性疫情到底有沒有得到有效控制，判斷標準並不是每天公佈的確診人數，而是要綜合來看，比如確診人數是在隔離後被發現還是主動就醫過程中發現。「如果是在主動就醫過程中被確診，就不能說是『控制住了』，因為過程中存在傳染給其他人的可能性。」

據瞭解，18日西城區香廠路小學一名六年級學生（家住豐台區）新冠病毒核酸檢測呈陽性。「現在還有新發現的，不能說完全控制住了，畢竟這個病毒傳染性太強了。」上述專家認為，無論從國際不是國內環境來講，疫情還沒有結束，不能掉以輕心。

哈佛大學博士、中關村美年健康產業研究院執行院長寧毅表示，現在還不是放鬆的時候，在未來兩到三周需要貫徹防控手段，防止超級傳播者的出現。

寧毅認為，目前還是要看病毒測序的結果，以此前東北疫情病毒來源的情況來看，也可能是當初病毒殘留引起的此次病毒傳播，「可能殘留在冷鏈運輸車上，但這需要證實。」

他建議民眾在注意室外防護的同時，生活中也要做到生熟分開，將肉類食品清洗乾淨。新冠病毒在潮濕的表面、低溫情況下容易殘留和存活，冷鏈物流方面的防控應該做得更仔細。

此外，一位不願具名的專家提醒，不能因為「疫情控制住了」就對病毒放鬆防備。「任何傳染病最終的結果肯定是可防可控，就看付出多大代價，而有些代價是承受不起的。民眾對病毒保持適度緊張，甚至適度恐慌，是很有必要的。」

(中時 )