國民黨籍前台東縣長黃健庭將被提名出任監察院副院長，引發藍綠熱議，國民黨表示黃未獲黨的同意，出任其他政黨的政務官，違反黨紀將處分；對此新北市長侯友宜今受訪表示，「黃健庭縣長是一個優秀的人才，我們尊重他的選擇也祝福他。」

(中時 )