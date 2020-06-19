海洋復育全民總動員，台電尖山電廠與農委會水試所澎湖海洋生物研究中心攜手合作擴大舉辦放流活動，這是今年最大場次，共計放流5000尾點石鯛、1萬5000尾條石鯛及3萬7000顆象牙鳳螺種苗，注入海洋新生命。

澎湖海洋蓬勃發展，中央與地方積極號召企業團體一起加入海洋保育行列，台電公司回饋地方率先響應，今年主打「向海致敬」主題。

台電董事長楊偉甫、農委會副主委陳添壽專程跨海澎湖來領軍，18日下午4時在湖西鄉龍門漁港閉鎖陣地海域擴大舉辦豐育資源放流活動，邀集鄉親共襄盛舉見證這精采時刻。

水試所澎湖海洋生物研究中心表示，這次放流物種點石鯛、條石鯛及象牙鳳螺都是龍門海域在地分布的原生物種，尤其點石鯛是澎湖第一次進行放流，經濟價值高，冬夏全年都是生長期。

棲息沙泥底質的象牙鳳螺，近年來慘遭濫捕，產量愈來愈少，所以這次也配合湖西海域環境，放流3萬7000顆象牙鳳螺種苗，今年度預計至少放流10萬顆。

台電尖山電廠表示，台電於91年每年在澎湖海域放流超過122萬尾魚苗，全力投入海洋復育保育的任務，今年特別委請水試所澎湖海洋生物研究中心協助執行為期2年的「海洋豐育與環境教育紮根工作」計畫。

台電強調，後續將在湖西鄉各海域進行3個物種5場次放流保育推廣活動、及27場次環境教育與公民科學活動，希望全面總動員永續海洋生生不息。

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(中時電子報)