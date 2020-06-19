隨著NBA本季因為新冠疫情陷入無限期停賽，儘管目前敲定7月31日重新在奧蘭多開打，整個聯盟的虧損情況，似乎不如NBA總裁席爾佛說的那麼樂觀，因為《紐約郵報》竟在19日搶先爆料，NBA打算在本季復賽之前，至少先要裁員100人！

這項傳言也獲NBA官方發言人麥克巴斯證實，給的理由是組織重建，「我們將在聯盟辦公室重新建構一些特定職位，這樣可讓我們的商業結構更加緊密，特別是圍繞在媒體層面上，這樣的內部調整，也將會對我們未來的成長相當有利。」

換句話說，NBA只是用相當敷衍的官方口吻，來解釋這次至少裁員100名員工動作，畢竟目前NBA已經整整停擺快要3個多月，聯盟這段時間毫無收入，只能期待本季趕緊復賽，藉由電視轉播與廣告收入，至少可以稍微彌補一下虧損。

沒想到本季還沒復賽，NBA就先傳出至少要砍100人的悲慘情況，就算本季最後能夠順利打完，隨著下個球季恐怕面臨縮水或減少例行賽場次的窘境，甚至可能遇上新冠疫情再次爆發，NBA困境只會越來越嚴重，繼續砍人也並非不可能。

(中時 )