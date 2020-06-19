嘉女獅子會卸任會長蔡素娟（左）交棒給新任會長林錦玉（右），市長黃敏惠見證。（廖素慧攝）

98歲吳蔡金蓮獅姊（中）歡喜要繼續參加獅子會的活動。（廖素慧攝）

嘉女獅子會集眾人的愛心及力量，30年來頒發600多萬元獎助學金幫助800多名弱勢學子，創辦2家公司的吳瑞宏，曾獲得1萬元獎助學金，改變他的想法，專心念書，爭取各種獎學金而念完台大碩士，後來他加入獅子會回饋弱勢。

吳瑞宏說，念嘉義高工時父親病逝，家中經濟頓失依靠，畢業後工作養家，2年後考取嘉義農專二專部，再插大考上中興大學，註冊費約6000元，他申請到嘉女獅子會1萬元獎助學金，他半工半讀，時薪50元。

吳瑞宏說，錢賺不多、書也沒念好，他放棄打工，專心念書，用優秀成績申請多個民間社團獎學金，一路完成台大碩士學業，婚後創辦2家公司，很感謝嘉女獅子會的幫助

，讓他轉變想法，改變作法，翻轉人生，也擔任虎尾獅子會會長，捐獎助學金。

嘉女獅子會18日晚上歡慶創立40周年暨卸新任會長交接，卸任會長蔡素娟交棒給新任會長林錦玉，並頒發今年獎助學金給東海法律系林姓學生等21人；98歲吳蔡金蓮獅姊精神奕奕說，會繼續參加獅子會的活動。

前會長陳月華說，30年前與獅友姊妹有感於清寒學生需要社會資源，而成立獎助學金，近幾年來大環境不景氣，助學基金越來越拮据，但獅姊妹們仍持續幫助弱勢，很感動，希望有更多人加入嘉女獅子會的獎助學金行動。

(中時 )